La Bulle : programme de la patinoire 4 Rue Lamartine Saint-Quentin

Saint-Quentin, 1 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2023-12-30 . La Bulle à bien l’intention d’animer votre mois de décembre avec ce super programme ! Vendredi 1er/8/15/22 et 29 décembre de 17h30 à 23h

Dimanche 3 décembre 14h à 18h : Disco Funk

Dimanche 10 décembre 14h à 18h : Peinture sur glace

Dimanche 17 décembre 14h à 18h : Tempête de neige

Samedi 23 décembre 14h à 18h : La magie de Noël

Samedi 30 décembre 19h30 – minuit : Soirée du Nouvel an Inscriptions obligatoire.

Renseignement au 03 23 65 45 35 4.9 .

4 Rue Lamartine

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

