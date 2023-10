Les samedis de la Villa Louis « Autour de Prévert » 4 Rue Joseph Pasquet Lion-sur-Mer, 21 octobre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

La poésie libre de l’auteur des « Feuilles mortes » et de « La pêche à la baleine » s’accorde à merveille avec le décor de la Villa Louis, digne d’un de ses inventaires colorés et inattendus. Dans cet écrin avec vue sur la Manche, cette mer que connaissait si bien le poète d’Omonville la Petite, le quatuor d’Open Piano a choisi de chuchoter quelques grands classiques, mais aussi de déployer plusieurs pépites moins connues. Quelques musiques de Joseph Kosma, son complice de toujours, accompagneront les mots de Jacques Prévert, homme de toutes les audaces et de toutes les douceurs.

Lectures, récitations, jeux et musique : Anne Gherrak, Sylvie Huguenin, Betty Jardin et Valérie Louer.

Réservation indispensable au 06 29 30 79 04..

2023-10-21 16:30:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

4 Rue Joseph Pasquet Villa Louis

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



The freewheeling poetry of the author of « Feuilles mortes » and « La pêche à la baleine » is in perfect harmony with the Villa Louis setting, worthy of one of his colorful and unexpected inventories. In this setting overlooking the English Channel, the sea that the poet from Omonville la Petite knew so well, the Open Piano quartet has chosen to whisper some of the great classics, but also to unfurl a number of lesser-known nuggets. Music by long-time accomplice Joseph Kosma will accompany the words of Jacques Prévert, a man of many audacities and sweetnesses.

Readings, recitations, games and music: Anne Gherrak, Sylvie Huguenin, Betty Jardin and Valérie Louer.

Reservations essential: 06 29 30 79 04.

La poesía desenfadada del autor de « Feuilles mortes » y « La pêche à la baleine » encaja a la perfección en el marco de Villa Louis, digno de uno de sus inventarios coloristas e inesperados. En este marco que domina el Canal de la Mancha, el mar que tan bien conocía el poeta de Omonville la Petite, el cuarteto Open Piano ha elegido susurrar algunos de los grandes clásicos, pero también tocar algunas pepitas menos conocidas. Algunas músicas de Joseph Kosma, su cómplice desde hace mucho tiempo, acompañarán las palabras de Jacques Prévert, un hombre todo audacia y todo dulzura.

Lecturas, recitaciones, juegos y música: Anne Gherrak, Sylvie Huguenin, Betty Jardin y Valérie Louer.

Imprescindible reservar en el 06 29 30 79 04.

Die freie Poesie des Autors von « Feuilles mortes » und « La pêche à la baleine » passt wunderbar zum Dekor der Villa Louis, das eines seiner farbenfrohen und unerwarteten Inventare würdig ist. In diesem Schmuckkästchen mit Blick auf den Ärmelkanal, das Meer, das der Dichter aus Omonville la Petite so gut kannte, hat sich das Open-Piano-Quartett entschieden, einige große Klassiker zu flüstern, aber auch einige weniger bekannte Nuggets zu entfalten. Einige Musikstücke von Joseph Kosma, seinem langjährigen Partner, begleiten die Worte von Jacques Prévert, einem Mann aller Kühnheiten und Süßigkeiten.

Lesungen, Rezitationen, Spiele und Musik: Anne Gherrak, Sylvie Huguenin, Betty Jardin und Valérie Louer.

Reservierung erforderlich unter 06 29 30 79 04.

