Rencontre avec Eddy L. Harris 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence, 11 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Rencontre et signature avec l’auteur Eddy L. Harris, auteur notamment de « Mississippi Solo »..

2023-10-11 17:30:00 fin : 2023-10-11 19:00:00. .

4 Rue Joseph Cabassol Book in Bar

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet and sign author Eddy L. Harris, whose books include « Mississippi Solo ».

Conozca y firme al autor Eddy L. Harris, entre cuyos libros se incluye « Mississippi Solo ».

Treffen und Unterzeichnung mit dem Autor Eddy L. Harris, Autor u. a. von « Mississippi Solo ».

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence