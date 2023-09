Rencontre avec Maria Grazia Calandrone 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Rencontre et signature avec l’autrice et poétesse Maria Grazia Calandrone, finaliste du prix Strega..

2023-10-07 17:30:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. .

4 Rue Joseph Cabassol Book in Bar

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meeting and signing with author and poet Maria Grazia Calandrone, Strega Prize finalist.

Encuentro y firma con la escritora y poeta Maria Grazia Calandrone, finalista del premio Strega.

Treffen und Unterzeichnung mit der Autorin und Dichterin Maria Grazia Calandrone, Finalistin des Strega-Preises.

