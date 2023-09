Breakfast & Books au musée Granet 4 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Lors de cette édition spéciale du Breakfast & Books autour de Naples, profitez d’une visite guidée de l’exposition Naples pour Passion actuellement au musée Granet suivi d’une discussion autour du roman La Mer ne baigne pas Naples de Anna Maria Ortese..

2023-10-07 10:15:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

4 rue Joseph Cabassol Book in Bar – Librairie

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this special edition of Breakfast & Books around Naples, enjoy a guided tour of the Naples pour Passion exhibition currently on view at the Musée Granet, followed by a discussion of Anna Maria Ortese’s novel La Mer ne baigne pas Naples.

En esta edición especial de Desayunos y Libros por Nápoles, disfrute de una visita guiada a la exposición Nápoles por Pasión, actualmente expuesta en el Museo Granet, seguida de un coloquio sobre la novela La Mer ne baigne pas Naples, de Anna Maria Ortese.

Bei dieser Sonderausgabe des Breakfast & Books rund um Neapel genießen Sie eine Führung durch die Ausstellung Neapel für Passion, die derzeit im Musée Granet zu sehen ist, gefolgt von einer Diskussion über den Roman La Mer ne baigne pas Naples von Anna Maria Ortese.

