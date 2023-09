Poetry Corner x Musée Granet 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence, 22 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Ce mois de septembre, une édition exceptionnelle au musée Granet se tiendra à l’occasion de l’exposition « Naples pour passion ». Une courte visite de l’exposition se tiendra avant le Poetry Corner..

2023-09-22 16:00:00

4 Rue Joseph Cabassol Book in Bar

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This September, a special edition of the Musée Granet will be held to coincide with the « Naples pour passion » exhibition. A short tour of the exhibition will take place before the Poetry Corner.

Este mes de septiembre se celebrará una edición especial del Museo Granet coincidiendo con la exposición « Nápoles por pasión ». Antes del Rincón de la Poesía tendrá lugar una breve visita a la exposición.

Diesen September findet im Musée Granet anlässlich der Ausstellung « Naples pour passion » eine außergewöhnliche Ausgabe statt. Vor dem Poetry Corner findet ein kurzer Rundgang durch die Ausstellung statt.

