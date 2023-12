Cet évènement est passé Boutique de Noël à la Brasserie des Monts de Guéret 4 Rue Johannes Gutenberg Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Boutique de Noël à la Brasserie des Monts de Guéret 4 Rue Johannes Gutenberg Guéret, 16 décembre 2023, Guéret. Guéret Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00 Coffrets cadeaux, les magnums collectors 2 L en édition limitée , verres de la brasserie, bière de Noël. Parfait pour vos cadeaux de Noël !

Dégustation de notre bière de Noël offerte.

Hâte de vous retrouver une nouvelle fois durant cette période magique de Noël.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération..

4 Rue Johannes Gutenberg Brasserie des Monts de Guéret

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

