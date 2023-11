Vente directe à la Brasserie 4 Rue Johannes Gutenberg Guéret, 25 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Vente directe à la brasserie : vous pourrez retrouver toute notre gamme de bières en 33 cl, des magnums collectors édition limitée 2 L , des coffrets cadeaux, et la nouveauté éphémère … notre bière de noël.

Pour l’occasion : dégustation en avant première de notre bière de noël(en quantité limitée)

Nous avons hâte de vous accueillir, vous rencontrer ou vous retrouver et échanger avec vous autour d’une bière.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

4 Rue Johannes Gutenberg Brasserie des Monts de Guéret

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Direct sales at the brewery: you’ll find our full range of 33cl beers, limited-edition 2L collector magnums, gift boxes, and the latest addition? our Christmas beer.

For the occasion: preview tasting of our Christmas beer (in limited quantities)

We look forward to welcoming you, meeting you and chatting with you over a beer.

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

Venta directa en la fábrica de cerveza: podrá encontrar toda nuestra gama de cervezas de 33 cl, magnums de 2 l de edición limitada, cajas de regalo y la última novedad… nuestra cerveza de Navidad.

Para la ocasión: degustación previa de nuestra cerveza de Navidad (en cantidades limitadas)

Estaremos encantados de recibirle, conocerle y charlar con usted mientras tomamos una cerveza.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Direktverkauf in der Brauerei: Hier finden Sie unser gesamtes Biersortiment in 33 cl, Sammlermagnums in limitierter Auflage 2 L, Geschenksets und die kurzlebige Neuheit ? unser Weihnachtsbier.

Zu diesem Anlass: Vorverkostung unseres Weihnachtsbiers (in begrenzter Menge)

Wir freuen uns darauf, Sie zu begrüßen, Sie zu treffen oder wiederzusehen und uns mit Ihnen bei einem Bier auszutauschen.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Bitte konsumieren Sie ihn in Maßen.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Grand Guéret