Cet évènement est passé Exposition Studio Alix : Au fil de l’eau 4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Exposition Studio Alix : Au fil de l’eau 4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre, 5 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-05

fin : 2024-05-31 Exposition consacrée au thème de l’eau dans les archives du studio Alix. Qu’il s’agisse des eaux naturelles ou industrielles dans les Hautes-Pyrénées..

Exposition consacrée au thème de l’eau dans les archives du studio Alix. Qu’il s’agisse des eaux naturelles ou industrielles dans les Hautes-Pyrénées.

Horaires

• juillet-août : me-di 14h30-18h

• hors vacances scolaires :

me, ve, sa 14h30-17h30

• vacances scolaires

(Toussaint, Noël, Février et Pâques),

me-sa 14h30 à 17h30 .

4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2024-01-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65200 Lieu 4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut Adresse 4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut BAGNERES-DE-BIGORRE Musée du Marbre Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville 4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre Latitude 43.06503 Longitude 0.1497 latitude longitude 43.06503;0.1497

4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/