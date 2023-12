Concert de Noël de l’Harmonie 4 Rue Jean Jaurès Lons-le-Saunier, 15 décembre 2023, Lons-le-Saunier.

Lons-le-Saunier Jura

Date et horaire :

Début : 2023-12-15 20:30:00

fin : 2023-12-15

l’Harmonie vous invite au théâtre de Lons le Saunier à 20h30 pour son traditionnel concert de Noël ! Plus de 80 musiciennes et musiciens amateurs sur scène !

Sous la direction de Yannick Barthoulot, l’orchestre d’harmonie interprétera son nouveau programme avec des styles musicaux variés, festifs et émouvants, pour se mettre dans l’ambiance des fêtes. En prélude, la classe de trompette du conservatoire et les musiciens du « Petit Montmartre », à l’orgue de barbarie , installeront une ambiance de noël qui ravira petits et grands. Venez nombreux partager ce moment musical

Organisateur : Orchestre d’Harmonie de Lons le Saunier, en partenariat avec le Conservatoire communautaire de musique et de danse ECLA.

Dans le cadre des animations de Noël de la Ville de Lons-le-Saunier.

Programme complet en téléchargement.

4 Rue Jean Jaurès Théâtre

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION