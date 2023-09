BOURSE AQUARIOPHILE 4 rue J.J Barth Sarreguemines, 15 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Le Club Aquariophile de Sarreguemines Sarre-Aqua 57 organise sa bourse aquariophile, eau douce et eau de mer.

Buvette et petite restauration sur place, tombola (tous les tickets sont gagnants).. Tout public

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. 0 EUR.

4 rue J.J Barth

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Club Aquariophile de Sarreguemines Sarre-Aqua 57 organizes its freshwater and saltwater aquarium bourse.

Refreshments and snacks on site, tombola (all tickets are winners).

El Club Acuariófilo de Sarreguemines Sarre-Aqua 57 organiza su mercado acuariófilo de agua dulce y salada.

Refrescos y aperitivos en el lugar, tómbola (todos los boletos son ganadores).

Der Club Aquariophile de Sarreguemines Sarre-Aqua 57 organisiert seine Aquarienbörse für Süß- und Meerwasser.

Getränke und kleine Snacks vor Ort, Tombola (alle Lose gewinnen).

