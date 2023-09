Vol 182 4 rue Haute Savigny-sur-Aisne, 23 septembre 2023, Savigny-sur-Aisne.

Savigny-sur-Aisne,Ardennes

Samedi 23 septembre à 16h : Vol 182 de Air Brouette CompagnieSur le vol Air Brouette 182, les passagers sont embarqués pour une destination inconnue. Alors chacun s’occupe avec passion ou avec ennui… Les deux seuls enfants du Vol trouvent le temps long et s’impatientent.Durée : 40min6ans et +.

2023-09-23

4 rue Haute

Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est



Saturday, September 23 at 4pm: Flight 182 by Air Brouette CompagnieOn Air Brouette Flight 182, passengers embark for an unknown destination. Everyone is busy with passion or boredom… The only two children on board are impatient and find the time long.Running time: 40min6years and up

Sábado 23 de septiembre a las 16.00 h: Vuelo 182 de Air Brouette CompagnieEn el vuelo 182 de Air Brouette, los pasajeros embarcan hacia un destino desconocido. Todos están ocupados con pasión o aburrimiento… Los dos únicos niños a bordo están impacientes y el tiempo se les hace largo.Duración: 40min6+ edades

Samstag, 23. September, 16 Uhr: Flug 182 von Air Brouette CompagnieAuf dem Flug Air Brouette 182 werden die Passagiere an Bord eines Flugzeugs mit unbekanntem Ziel gebracht. Also beschäftigt sich jeder mit Leidenschaft oder Langeweile… Die beiden einzigen Kinder des Fluges finden die Zeit lang und werden ungeduldig.Dauer: 40min6Jahre und mehr

