EXPOSITION : « DE PASSAGE » 4 Rue haute des Fosses Saint-Mihiel, 30 juin 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Exposition de photographies et d’affiches des productions de la compagnie de théâtre Suisse de Lausanne Le Théâtre 11 créée dans les années 60 par Jacqueline Morlet native de Saint-Mihiel Une compagnie avant gardiste qui pendant près de 30 années a enchainée créations et performances.

Venez découvrir les images et les affiches du théâtre 11 de Lausanne dans la maison natale de sa créatrice Jacqueline Morlet.. Tout public

Samedi 2023-06-30 14:00:00 fin : 2023-07-01 20:00:00. EUR.

4 Rue haute des Fosses Galerie des Capucins

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Exhibition of photographs and posters of productions by Lausanne-based Swiss theater company Le Théâtre 11, created in the 60s by Saint-Mihiel-born Jacqueline Morlet. An avant-garde company that for almost 30 years was constantly creating and performing.

Come and discover the images and posters of Lausanne’s Théâtre 11 in the house where Jacqueline Morlet was born.

Exposición de fotografías y carteles de producciones de la compañía teatral suiza de Lausana Théâtre 11, fundada en los años 60 por Jacqueline Morlet, nacida en Saint-Mihiel. Una compañía vanguardista que durante casi 30 años produjo una serie de nuevas obras y espectáculos.

Venga a descubrir las imágenes y carteles del Théâtre 11 de Lausana en la casa natal de su fundadora, Jacqueline Morlet.

Ausstellung von Fotografien und Plakaten der Produktionen der Schweizer Theatergruppe Le Théâtre 11 aus Lausanne, die in den 60er Jahren von Jacqueline Morlet aus Saint-Mihiel gegründet wurde. Eine avantgardistische Theatergruppe, die fast 30 Jahre lang Kreationen und Performances aufgeführt hat.

Entdecken Sie die Bilder und Plakate des Theaters 11 aus Lausanne im Geburtshaus seiner Schöpferin Jacqueline Morlet.

