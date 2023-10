Théâtre : la leçon de français de Pépito Matéo 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel, 21 novembre 2023, La Haye-Pesnel.

La Haye-Pesnel,Manche

Théâtre Voisin de scènes.

1h15 – dès 12 ans.

L’univers de Pépito Matéo est unique ! dans cette Leçon de Français, il convie les spectateurs à partager son goût pour le langage, pour l’ambiguïté des mots et les malentendus…

Réservation :

billetterie@archipel-granville.com..

2023-11-21 20:30:00 fin : 2023-11-21 22:00:00. .

4 Rue Guillaume le Conquérant Espace du Bocage

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie



Théâtre Voisin de scènes.

1h15 – ages 12 and up.

Pépito Matéo’s universe is unique! In Leçon de Français, he invites spectators to share his love of language, the ambiguity of words and misunderstandings…

For bookings:

billetterie@archipel-granville.com.

Théâtre Voisin de scènes.

1h15 – a partir de 12 años.

El mundo de Pépito Matéo es único. En Leçon de Français, invita al público a compartir su amor por el lenguaje, la ambigüedad de las palabras y los malentendidos…

Reservas :

billetterie@archipel-granville.com.

Theater Voisin de scènes (Nachbar von Bühnen).

1h15 – ab 12 Jahren.

Die Welt von Pépito Matéo ist einzigartig! In dieser Leçon de Français lädt er die Zuschauer ein, seine Vorliebe für die Sprache, für die Mehrdeutigkeit der Wörter und die Missverständnisse zu teilen…

Reservierungen:

billetterie@archipel-granville.com.

