Rando solidaire 4 Rue Grellet de la Deyte Allègre, 4 novembre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

« Mets tes baskets et bats la maladie » en soutien à la famille de LOU.

Le RDV pour cette randonnée de 2 circuits de 5 ou 9 km est à la salle polyvalente à 14h pour un départ à 14h30..

2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

4 Rue Grellet de la Deyte salle polyvalente

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Mets tes baskets et bats la maladie » in support of LOU’s family.

The meeting point for this hike of 2 circuits of 5 or 9 km is at the salle polyvalente at 2pm for a 2:30pm start.

« Mets tes baskets et bats la maladie » en apoyo a la familia de LOU.

El punto de encuentro para esta caminata de 2 circuitos de 5 o 9 km es en la sala polivalente a las 14h00 para una salida a las 14h30.

« Zieh deine Turnschuhe an und besiege die Krankheit » zur Unterstützung der Familie von LOU.

Der RDV für diese Wanderung mit zwei Rundgängen von 5 oder 9 km ist um 14 Uhr an der Mehrzweckhalle, der Start ist um 14:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay