« Du rififi aux jonquilles » 4 rue Grellet de la Deyte Allègre, 18 juin 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

l’association « ADMR Abbaye Montbar » vous propose un spectacle de théâtre entièrement gratuit et suivi d’un pot de l’amitié Cette pièce est écrite, mise en scène et interprétée par des bénévoles et des salariés de l’association ADMR du Pays de Saugues..

2023-06-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

4 rue Grellet de la Deyte Centre George Sand

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



the « ADMR Abbaye Montbar » association offers you a theater show, free of charge, followed by a drink. This play is written, directed and performed by volunteers and employees of the ADMR association of the Pays de Saugues.

la asociación « ADMR Abbaye Montbar » ofrece gratuitamente un espectáculo teatral, seguido de una copa. Esta obra está escrita, dirigida e interpretada por voluntarios y empleados de la asociación ADMR de la zona de Saugues.

der Verein « ADMR Abbaye Montbar » bietet Ihnen eine kostenlose Theateraufführung mit anschließendem Umtrunk an. Das Stück wurde von Freiwilligen und Angestellten des Vereins ADMR du Pays de Saugues geschrieben, inszeniert und aufgeführt.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay