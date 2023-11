Offrir de l’Art à Noël 4 rue Granet Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Offrir de l’art est un geste empreint d’émotion. C’est un cadeau unique, personnel, originale et éthique. Chaque année, la galerie Le Container dévoile une exposition de peintures et sculptures à prix abordables pour offrir de l’art à ceux qu’on aime..

2023-11-22 10:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

4 rue Granet Galerie Le Container

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The gift of art is a gesture imbued with emotion. It’s a unique, personal, original and ethical gift. Every year, Le Container gallery unveils an exhibition of affordable paintings and sculptures as a gift of art to loved ones.

Regalar arte es un gesto emotivo. Es un regalo único, personal, original y ético. Cada año, la galería Le Container presenta una exposición de pinturas y esculturas a precios asequibles, para que puedas regalar arte a tus seres queridos.

Kunst zu verschenken ist eine emotionale Geste. Es ist ein einzigartiges, persönliches, originelles und ethisches Geschenk. Jedes Jahr zeigt die Galerie Le Container eine Ausstellung von Gemälden und Skulpturen zu erschwinglichen Preisen, um den Menschen, die man liebt, Kunst zu schenken.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence