Exposition « 100 ans du SAH Rugby » 4 Rue Gramont Hagetmau, 11 juillet 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Le club emblématique de la ville d’Hagetmau vient de célébrer son centenaire ! Pour l’occasion venez découvrir son histoire et plongez dans le monde du rugby hagetmautien..

2023-07-11 fin : 2023-09-30 . EUR.

4 Rue Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



The emblematic club of the town of Hagetmau has just celebrated its centenary! For the occasion, come and discover its history and dive into the world of Hagetmau rugby.

El club emblemático de la ciudad de Hagetmau acaba de celebrar su centenario Ven a descubrir la historia del club y sumérgete en el mundo del rugby de Hagetmau.

Der symbolträchtige Verein der Stadt Hagetmau hat gerade sein 100-jähriges Bestehen gefeiert! Zu diesem Anlass entdecken Sie seine Geschichte und tauchen Sie ein in die Welt des Hagetmau-Rugbys.

