Vir’é nocturne course d’orientation à Vire Normandie 4 Rue Georges Fauvel Vire Normandie, 11 novembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Le Vir’king raid vous propose une nouvelle édition de la vir’é nocturne, course d’orientation à partir de 8 ans, parcours de course urbaine de 6, 10, 15 ou 24 km par équipe de 2 ou 3 personnes.

Le but étant de pointer un maximum de balises dans le temps imparti et de rentrer le plus vite possible. Sur inscription auprès du Virkingraid..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

4 Rue Georges Fauvel Gymnase Maupas

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Vir’king raid proposes a new edition of the vir’é nocturne, orienteering race for 8 years old and up, urban race course of 6, 10, 15 or 24 km by team of 2 or 3 persons

The goal is to reach a maximum of beacons within the time limit and to get back home as fast as possible. On registration.

Vir’king raid organiza una nueva edición de la vir’é nocturne, una carrera de orientación para mayores de 8 años. El recorrido es una carrera urbana de 6, 10, 15 o 24 km en equipos de 2 o 3 personas.

El objetivo es encontrar el mayor número posible de waypoints en el tiempo previsto y volver a casa lo antes posible. Inscripción obligatoria en Virkingraid.

Der Vir’king raid bietet Ihnen eine neue Ausgabe der nächtlichen vir’é, eines Orientierungslaufs für Kinder ab 8 Jahren. Die Strecke ist ein Stadtlauf von 6, 10, 15 oder 24 km in Teams von 2 oder 3 Personen.

Ziel ist es, in der vorgegebenen Zeit so viele Markierungen wie möglich zu markieren und so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Nach Anmeldung bei Virkingraid.

