ATELIER ARPENTAGE THÉÂTRE 4 Rue Fraternité Lodève, samedi 27 janvier 2024.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Le thème de l’année : “Vérité et illusion”

À partir de 15 ans.

Les ateliers d’arpentage théâtre, modestement, créent ces espaces de partage autour de la lecture et du théâtre qui concourent à cultiver l’écoute, le plaisir et l’esprit, si nécessaires en ce monde.

Chaque journée d’atelier est consacrée à une pièce marquante de l’histoire du théâtre, de l’Antiquité à nos jours : nous la lisons collectivement et à haute voix pour en explorer ensemble le sens et les enjeux, philosophiques et esthétiques, en partageant aussi librement ce qu’on sait, ressent et comprend que ce qui nous perd ou nous agace.

C’est un chantier de fouille ouvert à tous, coopératif et bienveillant, un peu hors du temps, qui peut ressembler au travail de recherche des équipes artistiques en amont d’une création théâtrale.

Une régalade pour le cœur et l’esprit !

4 Rue Fraternité

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT LODEVOIS ET LARZAC