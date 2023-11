CE QUI NOUS LIE : LECTURE, DU ROMAN AU FILM 4 Rue Fraternité Lodève, 16 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Du roman d’Olivier Deck Adieu, Torero au scénario du court-métrage Patanegra de Méryl Fortunat-Rossi, la comédienne vous propose une expérience de lecture inédite..

2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 20:00:00. EUR.

4 Rue Fraternité

Lodève 34700 Hérault Occitanie



From Olivier Deck’s novel Adieu, Torero to the screenplay for Méryl Fortunat-Rossi’s short film Patanegra, the actress offers a unique reading experience.

Desde la novela Adieu, Torero, de Olivier Deck, hasta el guión del cortometraje Patanegra, de Méryl Fortunat-Rossi, la actriz le ofrece una experiencia de lectura única.

Von Olivier Decks Roman Adieu, Torero bis zum Drehbuch des Kurzfilms Patanegra von Méryl Fortunat-Rossi bietet Ihnen die Schauspielerin eine ganz neue Leseerfahrung.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LODEVOIS ET LARZAC