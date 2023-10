RÉCITAL POÉSIE ET MUSIQUE: ZU DIA BANTU LES VOIX HUMAINES 4 Rue Fraternité Lodève, 5 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Récital poésie et musique par Marcel Camill’ auteur , poète, originaire du Congo, et Diakalya Diabaté musicien burkinabé.

2023-10-05 21:00:00 fin : 2023-10-05 22:30:00. EUR.

4 Rue Fraternité

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Poetry and music recital by Marcel Camill’, author and poet from Congo, and Diakalya Diabaté, musician from Burkina Faso

Recital de poesía y música a cargo de Marcel Camill’, autor y poeta del Congo, y Diakalya Diabaté, músico de Burkina Faso

Poesie- und Musikabend von Marcel Camill’, Autor, Dichter aus dem Kongo, und Diakalya Diabaté, Musiker aus Burkina Faso

