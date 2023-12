Le violoncelle de Camille Spectacle musical très jeune public et familial 4 Rue Fontenelle Bourgueil Catégories d’Évènement: Bourgueil

Une création Hic Sunt Leones

Spectacle musical très jeune public et familial « Camille a une grosse boîte dans le dos.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?

Dans la boîte, il y a un violoncelle.

Qu’est-ce que c’est le violoncelle ?

Le violoncelle, c’est son instrument de musique.

On peut entendre la musique ?

Bien sûr, on est là pour ça ! » .

4 Rue Fontenelle

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

