Exposition Alice Charton
4 Rue Élie Maurette
Chauffailles, 16 janvier 2024

Chauffailles Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16

fin : 2024-02-03

Exposition Alice Charton

“Par une pratique pluridisciplinaire, passant du volume, à la vidéo à l’édition, mon travail se nourrit des changements qu’occasionnent les nouveaux outils numériques sur nos manières d’aimer et de se rencontrer. Dans un monde de plus en plus pixélisé, je prends le biais d’utiliser des savoir-faire, des techniques ancestrales, des matières organiques afin de garder un geste, un instant intime avec l’Autre.

Je puise ma force de création dans mes rencontres. C’est avec “Fragments d’un discours amoureux” de Roland Barthes, que j’ai eu envie de créer mon propre langage amoureux.”

Entrée libre

Cette exposition fera échos à l’exposition de l’artiste à Esox Lucius – Châteauneuf – qui se déroulera à la même période.

Atelier avec l’artiste samedi 3 février de 14h à 17h – Médiathèque Quai des Mots – Chauffailles (sur réservation)

4 Rue Élie Maurette Médiathèque Quai des Mots

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



