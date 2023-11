Ciné-gourmand : En terres méditerranéennes 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic, 24 novembre 2023, Le croisic.

Ciné-gourmand : En terres méditerranéennes Vendredi 24 novembre, 18h00

Deux films en terre méditerranéennes. Le premier, dans les paysages somptueux d’une vallée sainte au Liban, en 1958. Le deuxième, dans la lumière d’un verger tunisien aujourd’hui.

18h00 – La nuit du verre d’eau, réalisé par Carlos Chahine

Liban, été 1958. Trois sœurs de la bonne société chrétienne sont en villégiature dans la montagne libanaise. La vie tranquille du village est bousculée par les échos d’une révolution grondant à Beyrouth et par l’arrivée de deux estivants français. Mais c’est de l’intérieur de la famille que viendra le bouleversement. L’aînée des sœurs, Layla, mère et épouse parfaite, va ouvrir les yeux sur la société patriarcale qui les tient sous contrôle. Dans le jeune Liban qui rêve d’un âge d’or, une femme peut-elle avoir un autre destin que celui tracé par les hommes ?

19h30 – Repas méditerranéen dans les bistros proches du cinéma

21h00 – Sous les figues, réalisé par Erige Sehiri

Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d’émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun.

22h30 – desserts libanais et tunisiens à déguster en bas de l’écran.

2 formules de pass : 22,00 € – 2 films + repas (boisson non comprise) / 18,00 € – 1 film au choix + repas (boisson non comprise).

Réservations ouvertes du 8 au 22 novembre, à l’Office de Tourisme du Croisic, par mail à lehublotserviceclients@gmail.com ou au cinéma aux horaires des séances.

