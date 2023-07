Little film festival – Le grand jour du lièvre 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Little film festival – Le grand jour du lièvre 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic, 28 juillet 2023, Le croisic. Little film festival – Le grand jour du lièvre Vendredi 28 juillet, 11h00 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Billet: 3.5 C’est l’été. Avant la plage, pour tous les enfants dès 3 ans, et leur famille, quoi de mieux que de se plonger dans un bain de couleurs, d’aventures et de poésie pour nourrir son imagination. Le cinéma le Hublot, au Croisic, a sélectionné plusieurs courts métrages tournés avec des techniques originales par des réalisateurs inventifs.

Une manière de témoigner de la richesse des productions et de la diversité des points de vue. Pour l’imaginaire de tous. Le grand jour du lièvre / Animation dès 3 ans – Animation, Famille De Dace Riduze, Maris Brinkmanis

Programme de 4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB.

– Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14′) : Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité !

– Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10′) : Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !

– Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ‘) : Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries.

– Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13′) : Dès qu'un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. Réservations possibles au guichet du cinéma (aux heures d'ouverture des séances) ou sur le site internet : www.cinemalehublot.com.

