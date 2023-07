Little film festival – L’anniversaire de Tommy 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Little film festival – L’anniversaire de Tommy 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic, 24 juillet 2023, Le croisic. Little film festival – L’anniversaire de Tommy Lundi 24 juillet, 11h00 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Billet: 3.5 C’est l’été. Avant la plage, pour tous les enfants dès 3 ans, et leur famille, quoi de mieux que de se plonger dans un bain de couleurs, d’aventures et de poésie pour nourrir son imagination. Le cinéma le Hublot, au Croisic, a sélectionné plusieurs courts métrages tournés avec des techniques originales par des réalisateurs inventifs.

Une manière de témoigner de la richesse des productions et de la diversité des points de vue. Pour l’imaginaire de tous. L’anniversaire de Tommy / Animation dès 6 ans – Famille, Aventure De Michael Ekbladh Avec Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d'elle, la fête d'anniversaire de ses cinq ans risque bien d'être compromise. Une drôle d'aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère… Réservations possibles au guichet du cinéma (aux heures d'ouverture des séances) ou sur le site internet : www.cinemalehublot.com. 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-24T11:00:00+02:00 – 2023-07-24T21:00:00+02:00

