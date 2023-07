Little film festival – Nina et le secret du hérisson 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic, 21 juillet 2023, Le croisic.

Little film festival – Nina et le secret du hérisson Vendredi 21 juillet, 11h00 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Billet: 3.5

C’est l’été. Avant la plage, pour tous les enfants dès 3 ans, et leur famille, quoi de mieux que de se plonger dans un bain de couleurs, d’aventures et de poésie pour nourrir son imagination. Le cinéma le Hublot, au Croisic, a sélectionné plusieurs courts métrages tournés avec des techniques originales par des réalisateurs inventifs.

Une manière de témoigner de la richesse des productions et de la diversité des points de vue. Pour l’imaginaire de tous.

Nina et le secret du hérisson / Animation dès 6 ans – De Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli Avec Audrey Tautou, Guillaume Canet, Guillaume Bats

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ? Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !

Réservations possibles au guichet du cinéma (aux heures d’ouverture des séances) ou sur le site internet : www.cinemalehublot.com.

4 Rue du Traict 44490 Le croisic 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/little-film-festival-nina-et-le-secret-du-herisson-le-croisic.html »}] [{« link »: « http://www.cinemalehublot.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:00:00+02:00

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:00:00+02:00

CINE JEUNESSE