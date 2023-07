Little film festival – Capitaines 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic, 17 juillet 2023, Le croisic.

C’est l’été. Avant la plage, pour tous les enfants dès 3 ans, et leur famille, quoi de mieux que de se plonger dans un bain de couleurs, d’aventures et de poésie pour nourrir son imagination. Le cinéma le Hublot, au Croisic, a sélectionné plusieurs courts métrages tournés avec des techniques originales par des réalisateurs inventifs.

Une manière de témoigner de la richesse des productions et de la diversité des points de vue. Pour l’imaginaire de tous.

Capitaines / Animation – dès 6 ans – Famille, Aventure De Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

Programme de 2 films d’animation : Moules- Frites de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna Picque. Comment trouver sa place parmi les autres ? De manière sensible, ces deux films évoquent la difficulté d’intégration de ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle. Deux jolis portraits d’héroïnes fortes. Moules-Frites (2021, 26′) : Noée, une fille de 9 ans, vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur une île bretonne où elle a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant. Quand elle arrive, Noée découvre que tous les enfants de l’île se connaissent depuis toujours, qu’ils ont une vie plutôt facile et qu’ils font tous de la voile. Et ça, ça l’attire, Noée ! Sauf que sa mère n’a pas les moyens de l’inscrire au club de voile… Les Astres immobiles (2022, 26′) : Chenghua a 9 ans et doit préparer un exposé sur l’espace avec son meilleur ami. Elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire puisqu’elle est sans cesse sollicitée par ses parents comme traductrice. Ces derniers ne parlent pas français et sont dépendants de leur enfant, ils ne se rendent plus compte du poids qu’ils font peser sur elle. Chenghua va chercher à s’émanciper de sa famille et son envie d’espace et son enthousiasme naturel l’aideront à franchir le pas.

Réservations possibles au guichet du cinéma (aux heures d’ouverture des séances) ou sur le site internet : www.cinemalehublot.com.

