Little film festival – Les ours gloutons 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic, 14 juillet 2023, Le croisic.

Little film festival – Les ours gloutons Vendredi 14 juillet, 11h00 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Billet: 3.5

C’est l’été. Avant la plage, pour tous les enfants dès 3 ans, et leur famille, quoi de mieux que de se plonger dans un bain de couleurs, d’aventures et de poésie pour nourrir son imagination. Le cinéma le Hublot, au Croisic, a sélectionné plusieurs courts métrages tournés avec des techniques originales par des réalisateurs inventifs.

Une manière de témoigner de la richesse des productions et de la diversité des points de vue. Pour l’imaginaire de tous.

Les ours gloutons / Animation – dès 3 ans – De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova.

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Réservations possibles au guichet du cinéma (aux heures d’ouverture des séances) ou sur le site internet : www.cinemalehublot.com.

4 Rue du Traict 44490 Le croisic 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/little-film-festival-les-ours-gloutons-le-croisic.html »}] [{« link »: « http://www.cinemalehublot.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T21:00:00+02:00

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T21:00:00+02:00

CINE JEUNESSE