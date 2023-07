Little film festival – Jardins enchantés 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic, 10 juillet 2023, Le croisic.

C’est l’été. Avant la plage, pour tous les enfants dès 3 ans, et leur famille, quoi de mieux que de se plonger dans un bain de couleurs, d’aventures et de poésie pour nourrir son imagination. Le cinéma le Hublot, au Croisic, a sélectionné plusieurs courts métrages tournés avec des techniques originales par des réalisateurs inventifs.

Une manière de témoigner de la richesse des productions et de la diversité des points de vue. Pour l’imaginaire de tous.

Jardins enchantés / Animation, Famille De Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina – Dès 3 ans.

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Réservations possibles au guichet du cinéma (aux heures d’ouverture des séances) ou sur le site internet : www.cinemalehublot.com.

