Loire-Atlantique Ciné-gourmand du jumelage Le Croisic – Laufenburg 4 Rue du Traict 44490 Le croisic, 6 juin 2023, Le croisic. Ciné-gourmand du jumelage Le Croisic – Laufenburg Mardi 6 juin, 18h00 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Pass: 18, Pass: 22 En lien avec le comité de jumelage, le cinéma Le Hublot vous propose un ciné-gourmand dédié au cinéma allemand.

Deux films avec un repas servi dans des restaurants du port et un dessert au bas de l’écran à l’issue de la dernière projection. Réservation en ligne sur le site du Hublot www.cinemalehublot.com, à l’Office de Tourisme du Croisic, ou au cinéma aux horaires des séances. 4 Rue du Traict 44490 Le croisic 4 Rue du Traict 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cine-gourmand-du-jumelage-le-croisic-laufenburg-le-croisic.html »}] [{« link »: « http://www.cinemalehublot.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

