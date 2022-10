Soirée Halloween au Cinéma le Hublot 4 rue du Traict

Soirée Halloween samedi 29 octobre 2022 Le cinéma le Hublot vous invite à fêter Halloween le 29 octobre : le cinéma pour toutes nos peurs et tous nos rires en grand format. Comme chaque année, avant la Toussaint, le Hublot invite ses spectateurs à frissonner, à se cacher sous le fauteuil, et à partager des peurs et finalement des rires lors d'une nuit Halloween, avec 2 films à l'affiche. Halloween ends à 21h 1h46 – épouvante De David Gordon Green Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement Quatre ans après les événements d'Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et achève d'écrire ses mémoires. Michael Myers ne s'est pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l'ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère et de se tourner vers la vie. Mais lorsqu'un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent, dans un déferlement de violence et de terreur… Nope à 23h30 2h 10min / Epouvante-horreur, Thriller De Jordan Peele Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Les habitants d'une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel. Soirée Halloween Samedi 29 octobre 2022 Le Pass pour la soirée sera en vente au prix de 10 €, à partir du 24 octobre. Il est possible de réserver uniquement un film au tarif habituel. Réservations possibles par : – Le guichet du cinéma (aux heures d'ouverture des séances) – le site internet : www.cinemalehublot.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T09:00:00+02:00

2022-10-29T19:00:00+02:00

