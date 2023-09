Cap bien-être 4 Rue du Temple Arès, 7 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Cycle de 4 ateliers les mardis du 7 au 28 novembre afin d’apporter des conseils pour identifier les causes et mécanismes du stress et des émotions et pour mettre en place des stratégies personnelles au service de la santé.

Seniors de + de 55 ans – Gratuit.

Inscription obligatoire..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 16:45:00. .

4 Rue du Temple Foyer du Foot

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A series of 4 workshops on Tuesdays from November 7 to 28 to help you identify the causes and mechanisms of stress and emotions, and implement personal strategies to improve your health.

Seniors over 55 ? Free admission.

Registration required.

Una serie de 4 talleres los martes del 7 al 28 de noviembre para asesorar sobre cómo identificar las causas y mecanismos del estrés y las emociones y poner en marcha estrategias personales para mejorar la salud.

Mayores de 55 años ? Entrada gratuita.

Inscripción obligatoria.

Zyklus von 4 Workshops dienstags vom 7. bis 28. November, um Ratschläge zu geben, wie man die Ursachen und Mechanismen von Stress und Emotionen erkennt und wie man persönliche Strategien zur Förderung der Gesundheit umsetzt.

Senioren ab 55 Jahren ? Kostenlos.

Anmeldung erforderlich.

