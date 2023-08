Escape game sur les bienfaits du sommeil 4 Rue du Temple Arès, 26 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Jeu de société grandeur nature pour les seniors de plus de 55 ans, au Foyer du foot : vous êtes un agent secret à la retraite, mais votre directeur a besoin de vous… Avec d’anciens collègues, vous disposez de 45 minutes pour résoudre une énigme. Tous ensemble, vous allez voyager dans le temps, enquêter et découvrir les secrets d’un bon sommeil.

Seniors de + de 55 ans – Gratuit

Inscription obligatoire..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 15:30:00. .

4 Rue du Temple Foyer du Foot

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Life-size board game for seniors over 55, at the Foyer du Foot: you’re a retired secret agent, but your director needs you? Together with former colleagues, you have 45 minutes to solve a riddle. Together, you’ll travel back in time, investigate and discover the secrets of a good night’s sleep.

Seniors over 55 – Free

Registration required.

Juego de mesa a tamaño real para mayores de 55 años en el Foyer du Foot: eres un agente secreto retirado, pero tu director te necesita.. Junto con sus antiguos colegas, dispone de 45 minutos para resolver un enigma. Juntos, viajarán en el tiempo, investigarán y descubrirán los secretos de una buena noche de sueño.

Mayores de 55 años – Gratis

Inscripción obligatoria.

Ein lebensgroßes Gesellschaftsspiel für Senioren ab 55 Jahren im Fußballheim: Sie sind ein pensionierter Geheimagent, aber Ihr Direktor braucht Ihre Hilfe? Gemeinsam mit ehemaligen Kollegen haben Sie 45 Minuten Zeit, um ein Rätsel zu lösen. Gemeinsam reisen Sie durch die Zeit, ermitteln und entdecken die Geheimnisse eines guten Schlafs.

Senioren ab 55 Jahren – Kostenlos

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès