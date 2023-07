Bistrot de l’été 4 Rue du Stade Vouillé, 20 juillet 2023, Vouillé.

Vouillé,Vienne

Un espace pour papoter, jouer, tout en sirotant du thé glacé dans une ambiance bistrot et guinguette ! Venez avec votre vinyle préféré..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 11:30:00. EUR.

4 Rue du Stade Centre Socioculturel La Case

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A place to chat, play games and sip iced tea in a bistro and guinguette atmosphere! Bring your favorite vinyl.

Un lugar para charlar, jugar y tomar un té helado en un ambiente de bistró y guinguette Ven con tu vinilo favorito.

Ein Raum zum Plaudern, Spielen und Eistee schlürfen in einer Bistro- und Guinguette-Atmosphäre! Bringen Sie Ihre Lieblingsvinyl mit.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou