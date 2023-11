Mes premiers ateliers de couture, comment utiliser un patron? 4 Rue du Stade Ussel, 29 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’atelier Le Sur Mesure organise un atelier de couture « comment utiliser un patron? ».

Sur inscriptions.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 16:00:00. EUR.

4 Rue du Stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Le Sur Mesure workshop organizes a sewing workshop on « how to use a pattern ».

On registration

El taller Le Sur Mesure organiza un taller de costura « cómo utilizar un patrón ».

Inscripción obligatoria

Das Atelier Le Sur Mesure organisiert einen Nähworkshop zum Thema « Wie benutzt man ein Schnittmuster? ».

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze