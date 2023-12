MARCHÉ DE NOËL 4 rue du stade Cattenom, 4 décembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

L’US Cattenom organise son marché de Noël.

Retrouvez les artisans et les stands de restauration pour vous mettre dans l’ambiance de fête.

Vous pourrez notamment y déguster du vin chaud, de la tarte flambée, de la bière de Noël et de la tartiflette. Attention la tartiflette est sur réservation, n’hésitez pas à appeler pour être sûr d’avoir votre part (10e).. Tout public

Samedi 2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

4 rue du stade Stade de Football

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



US Cattenom organizes its Christmas market.

You’ll find craftsmen and food stalls to get you in the festive mood.

Enjoy mulled wine, tarte flambée, Christmas beer and tartiflette. Please note that tartiflette is subject to reservation, so don’t hesitate to call to make sure you get your share (10e).

US Cattenom organiza su mercado navideño.

Habrá puestos de artesanía y alimentación para entrar en ambiente festivo.

Disfrute de vino caliente, tarta flambeada, cerveza navideña y tartiflette. Tenga en cuenta que la tartiflette está sujeta a reserva, así que no dude en llamar para asegurarse su parte (10e).

Der US Cattenom organisiert seinen Weihnachtsmarkt.

Finden Sie Handwerker und Essensstände, die Sie in Festtagsstimmung versetzen.

Sie können insbesondere Glühwein, Flammkuchen, Weihnachtsbier und Tartiflette probieren. Achtung das Tartiflette ist nur mit Reservierung erhältlich, rufen Sie also an, um sicherzugehen, dass Sie Ihren Anteil (10e) bekommen.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS