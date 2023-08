Bis’pro fest 4 Rue du Soust Pau, 2 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

1er Open Air au Bis’pro de 14h à 22h avec de la house, tech-house, techno….

Sur place DJ SET, street art, exposition photo et stand tatoo.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:00:00. EUR.

4 Rue du Soust Bis’pro

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1st Open Air at Bis’pro from 2pm to 10pm with house, tech-house, techno….

On-site DJ SET, street art, photo exhibition and tattoo stand

1er Open Air en Bis’pro de 14:00 a 22:00 con house, tech-house y techno….

DJ SET in situ, arte callejero, exposición fotográfica y stand de tatuajes

1. Open Air im Bis’pro von 14h bis 22h mit House, Tech-House, Techno…..

Vor Ort DJ SET, Street Art, Fotoausstellung und Tattoo-Stand

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Pau