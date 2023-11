Marché à la ferme des plaines 4 Rue du Soleil Levant Ondreville-sur-Essonne, 25 novembre 2023, Ondreville-sur-Essonne.

Ondreville-sur-Essonne,Loiret

Marché du terroir de la ferme des plaines, faite le plein de produits locaux : œufs, volailles, pains, huiles, fruits, légumes, vins, savons, produits en mohair. Une animation musicale sera proposée par « Les musiciens de Buthiers »..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

4 Rue du Soleil Levant

Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire



Local market at La Ferme des Plaines, stock up on local produce: eggs, poultry, breads, oils, fruit, vegetables, wines, soaps, mohair products. Musical entertainment will be provided by « Les musiciens de Buthiers ».

Mercado de productos locales en La Ferme des Plaines, para abastecerse de productos locales: huevos, aves de corral, pan, aceites, frutas, verduras, vinos, jabones y productos de mohair. La animación musical correrá a cargo de « Les musiciens de Buthiers ».

Auf dem Bauernmarkt der « Ferme des Plaines » finden Sie viele lokale Produkte: Eier, Geflügel, Brot, Öl, Obst, Gemüse, Wein, Seifen, Mohairprodukte. Musikalische Unterhaltung wird von « Les musiciens de Buthiers » geboten.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT GRAND PITHIVERAIS