Musée du Prieuré – Jean Laronze 4 rue du Prieuré Charolles, 12 juillet 2023, Charolles.

Charolles,Saône-et-Loire

Le Musée est situé dans un ancien prieuré clunisien, fondé au XIIème et réaménagé au XVème siècle..

4 rue du Prieuré

Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The Museum is located in a former Cluniac priory, founded in the 12th century and refurbished in the 15th century.

El Museo está ubicado en un antiguo priorato cluniacense, fundado en el siglo XII y reformado en el siglo XV.

Das Museum befindet sich in einem ehemaligen Cluniazenserpriorat, das im 12. Jahrhundert gegründet und im 15. Jahrhundert umgebaut wurde.

Mise à jour le 2023-06-29 par Mission Tourisme – Département 71