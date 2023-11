Conférence : L’amiral Aube 4 rue du Port Rochefort, 21 novembre 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

La conférence de Martin Motte, proposée par le Comité rochefortais de documentation historique de la Marine (CRDHM) fera revivre le parcours de l’amiral Aube (1826-1890) et montrera le très profond impact qu’ont eu ses théories stratégiques..

2023-11-21 18:00:00

4 rue du Port Service Historique de la Défense

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Martin Motte’s talk, organised by the Comité Rochefortais de Documentation Historique de la Marine (CRDHM), will bring to life the life of Admiral Aube (1826-1890) and show the profound impact his strategic theories had.

La conferencia de Martin Motte, organizada por el Comité Rochefortais de Documentation Historique de la Marine (CRDHM), dará vida al almirante Aube (1826-1890) y mostrará el profundo impacto que tuvieron sus teorías estratégicas.

Der Vortrag von Martin Motte, der vom Comité rochefortais de documentation historique de la Marine (CRDHM) angeboten wird, lässt den Werdegang von Admiral Aube (1826-1890) wieder aufleben und zeigt den tiefgreifenden Einfluss, den seine strategischen Theorien hatten.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan