Début : 2023-12-22 19:00:00

fin : 2023-12-22 01:00:00 Soirée karaoké dansant de Noël.

Soirée karaoké dansante de Noël animée par Sev’rine au le Bar Chez les Filles de Chailly, réservation conseillée. Possibilité de planche sur place (charcuterie, fromage). EUR.

