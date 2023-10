Exposition « 1, 2, 3…sommeil » 4 rue du Ponteil Issoire, 16 septembre 2023, Issoire.

Issoire,Puy-de-Dôme

L’exposition « 1, 2, 3…sommeil » propose une approche ludique et familiale de ce temps de repos à la fois indispensable pour une vie en bonne santé mais encore mal connu. Le sommeil : un besoin incompressible qui suscite passions et interrogations..

4 rue du Ponteil Tour de l’Horloge

Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « 1, 2, 3…sommeil » (1, 2, 3…sleep) exhibition offers a fun, family-friendly approach to this time of rest, which is both essential for a healthy life and still poorly understood. Sleep: an incompressible need that arouses passions and questions.

La exposición « 1, 2, 3…dormir » propone un enfoque lúdico y familiar de este tiempo de descanso, esencial para una vida sana pero aún poco comprendido. El sueño: una necesidad incompresible que despierta pasiones e interrogantes.

Die Ausstellung « 1, 2, 3…Schlaf » bietet einen spielerischen und familienfreundlichen Zugang zu dieser Ruhezeit, die für ein gesundes Leben unerlässlich, aber noch wenig bekannt ist. Der Schlaf: ein unausweichliches Bedürfnis, das Leidenschaften und Fragen hervorruft.

