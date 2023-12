Soirée saxo solo mélodie 4 rue du Pont Lalinde Catégories d’Évènement: Dordogne

Lalinde Soirée saxo solo mélodie 4 rue du Pont Lalinde, 1 décembre 2023, Lalinde. Lalinde,Dordogne Soirée saxo solo mélodie avec Miguel Costijazz (de castilla).

Repas partagé.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . .

4 rue du Pont Café Associatif l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Melody sax solo evening with Miguel Costijazz (de castilla).

Shared meal Velada melódica de saxo solo con Miguel Costijazz (de Castilla).

Comida compartida Abend Saxofon solo Melodie mit Miguel Costijazz (de castilla).

Gemeinsames Essen Mise à jour le 2023-11-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Lalinde Autres Lieu 4 rue du Pont Adresse 4 rue du Pont Café Associatif l'Imaginaire Ville Lalinde Departement Dordogne Lieu Ville 4 rue du Pont Lalinde latitude longitude 44.8361859;0.7400198

4 rue du Pont Lalinde Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalinde/