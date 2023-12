Atelier couture 4 rue du Pont Lalinde, 1 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Toujours avec son énergie et son envie de transmettre, Isabelle vous accompagne dans vos créations mais aussi pour une simple initiation..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

4 rue du Pont Café l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Always energetic and eager to pass on her knowledge, Isabelle can help you with your creations, or simply give you an introduction.

Siempre enérgica y dispuesta a transmitir sus conocimientos, Isabelle puede ayudarle con sus creaciones, o incluso darle una simple introducción.

Immer mit ihrer Energie und ihrem Wunsch zu vermitteln, begleitet Isabelle Sie bei Ihren Kreationen, aber auch für eine einfache Einführung.

Mise à jour le 2023-11-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides