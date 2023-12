Soirée jeux 4 rue du Pont Lalinde, 1 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Férus du Toc et autres jeux, nous vous attendons avec vos plateaux (Aux amateurs, sachez que le mardi, un club de jeu est organisé à Molières au Poquelin)..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

4 rue du Pont Café associatif l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



If you’re a fan of Toc and other games, we look forward to seeing you with your boards (for fans, there’s a Tuesday game club at Molières au Poquelin).

Si eres aficionado al Toc y a otros juegos, esperamos verte allí con tus tablas (para los aficionados, hay un club de juegos los martes en Molières au Poquelin).

