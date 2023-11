Café philo 4 rue du Pont Lalinde, 1 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Premier café philo : « Peut –on penser librement ? »

Nous avons voulu initier une discussion libre sans prise de tête pour mieux se comprendre et peut être mieux comprendre notre société, ses mécanismes et travers… Pouvoir échanger et entendre d’autres points de vue….

4 rue du Pont Café associatif l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



First café philo: « Can we think freely?

We wanted to initiate a free, no-holds-barred discussion to better understand ourselves and perhaps our society, its mechanisms and shortcomings? To be able to exchange ideas and hear other points of view?

Primer café filo: « ¿Podemos pensar libremente?

Queríamos iniciar un debate libre, sin tapujos, para entendernos mejor a nosotros mismos y quizá a nuestra sociedad, sus mecanismos y sus carencias? ¿Para poder intercambiar ideas y escuchar otros puntos de vista?

Erstes Café Philo: « Kann man frei denken? »

Wir wollten eine freie Diskussion ohne Kopfzerbrechen anregen, um uns selbst besser zu verstehen und vielleicht auch unsere Gesellschaft, ihre Mechanismen und Fehler besser zu begreifen Sich austauschen und andere Standpunkte hören?

