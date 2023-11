Lithothérapie 4 rue du Pont Lalinde, 24 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Vous avez une pierre ou vous en cherchez une pour ses propriétés particulières, venez rencontre Raymond qui vous expliquera ou proposera ses idées..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

4 rue du Pont Café Associatif l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



If you have a stone or are looking for one with special properties, come and meet Raymond, who will be happy to explain or suggest ideas.

Si tiene una piedra o busca una con propiedades especiales, venga a conocer a Raymond, que estará encantado de explicarle o sugerirle ideas.

Sie haben einen Stein oder suchen einen wegen seiner besonderen Eigenschaften, dann treffen Sie sich mit Raymond, der Ihnen alles erklären oder seine Ideen vorschlagen wird.

Mise à jour le 2023-10-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides