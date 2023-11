Atelier couture 4 rue du Pont Lalinde, 22 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Avec Isabelle : vous avez un peu de temps, venez voir comment Isabelle fait des sacs (sac à baguette, de provision ou sac à tarte) et ceux qui seront vendus au profit de l’IMAGINAIRE..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

4 rue du Pont Café l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Isabelle: if you have a little time, come and see how Isabelle makes bags (baguette, shopping or pie bags) and which ones will be sold for the benefit of IMAGINAIRE.

Con Isabelle: si dispone de un poco de tiempo, venga a ver cómo Isabelle confecciona bolsas (de baguette, de la compra o de tarta) y las que se venderán a beneficio de IMAGINAIRE.

Mit Isabelle: Wenn Sie etwas Zeit haben, kommen Sie und sehen Sie, wie Isabelle Taschen herstellt (Baguette-, Einkaufs- oder Tortentasche) und welche davon zugunsten von L’IMAGINAIRE verkauft werden.

